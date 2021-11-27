السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نواب «التنسيقية» يتفقدون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية

وفد نواب التنسيقية
وفد نواب التنسيقية بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

تفقد وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

واستمع الوفد إلى شرح وافٍ عن أسلوب العمل المتطور  داخل المجمع من أجل تأمين جميع الإصدارات والوثائق الرسمية. 

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً بعنوان "أفق" من إصدار الشئون المعنوية للقوات المسلحة يوضح دور وامكانات هذا الصرح العظيم.

وتفقد الوفد أقسام المجمع ومراحل التصنيع ومشاهدة الطرق الحديثة التي يتم استخدامها لتأمين البيانات والوثائق باستخدام أرقى وأحدث تكنولوجيا عالمية،

وأعرب الوفد عن سعادته بحجم التطور الهائل الذي تشهده البلاد في مجال تأمين الإصدارات والوثائق بأحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجمع الإصدارات المؤمنة العاصمة الإدارية الجديدة الشئون المعنوية للقوات المسلحة

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وائل لطفي

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