السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تجرى مناورات قرب مضيق تايوان بعد زيارة لوفد أمريكى

مضيق تايوان
مضيق تايوان

أجرى الجيش الصيني "دورية للوقوف على جهوزية سلاحي الجو والبحرية" قرب مضيق تايوان، في أعقاب زيارة مثيرة للجدل قام بها وفد من المشرعين الأمريكيين إلى الجزيرة، وفق متحدث.

ويتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن إزاء تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي توعدت الصين بإعادة ضمها يوما ما وبالقوة إذا لزم الأمر.

ووصل وفد المشرعين الأمريكيين إلى الجزيرة الخميس لتأكيد الدعم للسلطات التايوانية التي تتهمها بكين بالسعي لاستقلال الجزيرة.

وردا على الزيارة، نفذ الجيش الصيني "دورية للوقوف على جهوزية سلاحي الجو والبحرية، في اتجاه مضيق تايوان"، حسبما أعلن متحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في بيان.

وقال "إنها إجراءات ضرورية ردا على الوضع الحالي في مضيق تايوان" متعهدا أن يقوم الجيش "بحماية سيادة ووحدة أراضي الأمة".

وأكد البيان أن "الجيش سيبقى متأهبا وسيتخذ كافة الإجراءات الضرورية للرد، في أي وقت، على أي تدخل من قوى خارجية وأي مؤامرة لانفصاليين يسعون إلى ما يسمى 'استقلال تايوان'".

ولم ترد تفاصيل أخرى حول المناورات.

تايوان استقلال تايوان مضيق تايوان الجيش الصيني الجزيرة المشرعين الأميركيين الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

طوارئ بمطار القاهرة لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

الطفلة الأسوانية شروق تكشف كواليس مقابلتها للرئيس السيسي

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

أول تعليق من «الصحة» على ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطانى إسرائيلى غير مسبوق فى القدس

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا