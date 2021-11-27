الصين تجرى مناورات قرب مضيق تايوان بعد زيارة لوفد أمريكى

أجرى الجيش الصيني "دورية للوقوف على جهوزية سلاحي الجو والبحرية" قرب مضيق تايوان، في أعقاب زيارة مثيرة للجدل قام بها وفد من المشرعين الأمريكيين إلى الجزيرة، وفق متحدث.

ويتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن إزاء تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي توعدت الصين بإعادة ضمها يوما ما وبالقوة إذا لزم الأمر.

ووصل وفد المشرعين الأمريكيين إلى الجزيرة الخميس لتأكيد الدعم للسلطات التايوانية التي تتهمها بكين بالسعي لاستقلال الجزيرة.

وردا على الزيارة، نفذ الجيش الصيني "دورية للوقوف على جهوزية سلاحي الجو والبحرية، في اتجاه مضيق تايوان"، حسبما أعلن متحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في بيان.

وقال "إنها إجراءات ضرورية ردا على الوضع الحالي في مضيق تايوان" متعهدا أن يقوم الجيش "بحماية سيادة ووحدة أراضي الأمة".

وأكد البيان أن "الجيش سيبقى متأهبا وسيتخذ كافة الإجراءات الضرورية للرد، في أي وقت، على أي تدخل من قوى خارجية وأي مؤامرة لانفصاليين يسعون إلى ما يسمى 'استقلال تايوان'".

ولم ترد تفاصيل أخرى حول المناورات.