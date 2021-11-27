احذر الشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية (5 حتى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتواجد شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 29 16

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 29 17

بلطيم 28 17

مطروح 28 16

السلوم 28 16

سيوة 29 13

بورسعيد 27 18

دمياط 27 17

الزقازيق 30 17

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 15

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 29 16

نخل 28 12

نويبع 30 18

طابا 28 17

كاترين 26 12

الطور 29 14

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 19

الفيوم 30 15

بني سويف 30 14

المنيا 30 15

أسيوط 30 14

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

ادفو 33 16

أبوسمبل 32 15

الوادي الجديد 30 12

شلاتين 31 16

أبو رماد 31 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 29 20