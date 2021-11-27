السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأجيل محاكمة سمسار هتك عرض عامل في مغسلة شرق الإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة سمسار لتوصيل الملابس بعد اتهامه بهتك عرض عامل بمغسلة بمنطقة شرق الإسكندرية، إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

ترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 8533 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقي مديرا من الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد ببلاغ تعدي المتهم علي عامل بمغسلة بهتك عرضه بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث أنه على إثر قيام المجني عليه "ت.م.ر"  عامل توصيل الملابس بمغسلة إلى توصيل ملابس إلى المتهم "ش.ج.م" سمسار لتوصل الملابس خاصته استدرجه الي غرفة النوم بحجة تعليم كيفية تدليك الجسد المساج وقام بالتحسس على جسده وجثم فوق منه وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه.

وقام المجني عليه بابلاغ صاحب المغسلة الذي أبلغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وبتقنين الاجرءات تم إلقاء القبض عليه ويعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف بشركة ملابس بالسجن لمدة 15 سنة  لاتهامه بهتك عرض طفلة 5 سنوات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم محمد، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.

ترجع أحداث القضية رقم  16596 لسنة 2020 جنايات قسم سيدي جابر، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من والده طفلة يفيد بقيام المتهم بهتك عرض نجلتها داخل محل سكنه بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، بقيام جارتها زوجة المتهم إ.ال.م، موظف بشركة  للملابس، صعود نجلتها المجني علية الطفلة م.م.ش، 5 سنوات، وشقيقتها الكبري 10سنوات، للاعب مع نجلها الطفل سن 4 سنوات في الشقة بالطابق الاعلي بنفس العقار وعقب نزول زوجه المتهم لشراء بعض الاحتياجات المنزلية من أسفل العقار قام المتهم باخذ الطفلة المجني عليها الي غرفة النوم وكان ذلك في وجود شقيقتها ونجله وطرحها علي السرير وحسر عنها ملابسها من أسفل وانزل ملابسه وهتك عرضها، وعقب ذلك شاهدته شقيقتها التي أبلغت والدتها بما حدث فقامت الام بتحرير محضر وبعرضه علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

محاكمة هتك عرض الإسكندرية النوم بعد قضية تلقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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