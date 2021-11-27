«جولدمان» يعرض 5 آلاف دولار على العاملين فى آسيا لتغطية تكاليف الحجر الصحى

تعتزم مجموعة جولدمان ساكس جروب المصرفية الأمريكية طرح خطة للمساعدة في تعويض موظفيها في منطقة أسيا والمحيط الهادئ عن التكاليف التي تكبدوها بسبب الإقامة قيد الحجر الصحي في فنادق، حيث تجعل استراتيجية هونج كونج الصارمة من أجل القضاء على الوباء من الصعب على المصارف العالمية الحفاظ على أصحاب المهارات المرتفعة بالمنطقة.

ووفقا لمذكرة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، سوف يتمكن طاقم جولدمان في المنطقة من الحصول على إعانة لمرة واحدة تصل إلى خمسة آلاف دولار لتغطية تكاليف الحجر الصحي الإلزامي الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من ديسمبر.

وأكدت متحدثة باسم المجموعة في هونج كونج محتوى المذكرة، والتي جاء فيها أن الإعانة تمثل إقرارا بأن طاقم العمل في منطقة أسيا والمحيط الهادئ واجه "عبئا إضافيا بسبب عمليات الإغلاق المتعددة، وبعض إجراءات الحجر الصحي الأكثر صرامة في العالم".

يشار إلى أن جولدمان ساكس هو ثالث مصرف عالمي يقر برنامج تعويض للعاملين الذين تضرروا من قواعد الحجر الصحي في هونج كونج، وسبقه في هذا المضمار المنافسان مورجان ستانلي وجيه بي مورجان تشيز.

وتعاني المصارف في المدينة من الحفاظ على أصحاب المهارات، أو جذب المزيد منهم، حيث يلتزم المركز المالي بواحدة من أكثر سياسات مكافحة "كوفيد-19" صرامة في العالم، حيث يخضع الوافدين لحجر صحي يستمر ثلاثة أسابيع.

وفي الوقت الحالي يحوطنا الوباء من كل الجوانب، حيث قالت مجموعة من الخبراء المكلّفين بمتابعة تطوّر الجائحة إنّه "تمّ إبلاغ منظّمة الصحّة العالميّة عن المتحوّرة بي.1.1.529 لأوّل مرّة من جانب جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021 تحتوي هذه المتحوّرة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".