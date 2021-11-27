السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جولدمان» يعرض 5 آلاف دولار على العاملين فى آسيا لتغطية تكاليف الحجر الصحى

الحجر الصحى
الحجر الصحى

تعتزم مجموعة جولدمان ساكس جروب المصرفية الأمريكية طرح خطة للمساعدة في تعويض موظفيها في منطقة أسيا والمحيط الهادئ عن التكاليف التي تكبدوها بسبب الإقامة قيد الحجر الصحي في فنادق، حيث تجعل استراتيجية هونج كونج الصارمة من أجل القضاء على الوباء من الصعب على المصارف العالمية الحفاظ على أصحاب المهارات المرتفعة بالمنطقة.

ووفقا لمذكرة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، سوف يتمكن طاقم جولدمان في المنطقة من الحصول على إعانة لمرة واحدة تصل إلى خمسة آلاف دولار لتغطية تكاليف الحجر الصحي الإلزامي الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من ديسمبر.

وأكدت متحدثة باسم المجموعة في هونج كونج محتوى المذكرة، والتي جاء فيها أن الإعانة تمثل إقرارا بأن طاقم العمل في منطقة أسيا والمحيط الهادئ واجه "عبئا إضافيا بسبب عمليات الإغلاق المتعددة، وبعض إجراءات الحجر الصحي الأكثر صرامة في العالم".

 يشار إلى أن جولدمان ساكس هو ثالث مصرف عالمي يقر برنامج تعويض للعاملين الذين تضرروا من قواعد الحجر الصحي في هونج كونج، وسبقه في هذا المضمار المنافسان مورجان ستانلي وجيه بي مورجان تشيز.

وتعاني المصارف في المدينة من الحفاظ على أصحاب المهارات، أو جذب المزيد منهم، حيث يلتزم المركز المالي بواحدة من أكثر سياسات مكافحة "كوفيد-19" صرامة في العالم، حيث يخضع الوافدين لحجر صحي يستمر ثلاثة أسابيع.

وفي الوقت الحالي يحوطنا الوباء من كل الجوانب، حيث قالت مجموعة من الخبراء المكلّفين بمتابعة تطوّر الجائحة إنّه "تمّ إبلاغ منظّمة الصحّة العالميّة عن المتحوّرة بي.1.1.529 لأوّل مرّة من جانب جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021  تحتوي هذه المتحوّرة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق".

حجر صحي هونج كونج الوباء منطقة آسيا مجموعة جولدمان ساكس المحيط الهادئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

طوارئ بمطار القاهرة لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

الطفلة الأسوانية شروق تكشف كواليس مقابلتها للرئيس السيسي

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

أول تعليق من «الصحة» على ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطانى إسرائيلى غير مسبوق فى القدس

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا