السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوات توعوية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال بسوهاج

من جانب التوعية
من جانب التوعية

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية التربية والتعليم، وفرع ثقافة سوهاج، وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بتنظيم عدد من ندوات التوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج "لسه نوارة" لمناهضة الزواج المبكر، بالتعاون مع عدد من المديريات الخدمية، والأزهر والأوقاف، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس الإقليمي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ولجان حماية الطفل بنطاق المحافظة.

حيث قامت مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات بمدارس “الصناعية الفنية بنات بالمنشاة، ومدرسة البلينا الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد عبد الله عز الدولة بكير الثانوية بنات بالبلينا، ومدرسة طما الثانوية الصناعية، ومدرسة الأبعادية بنات بجرجا “، ونفذ فرع ثقافة سوهاج عدد من الندوات التثقيفية في "فرع ثقافة سوهاج، وقصر ثقافة طهطا، ودار السلام، والمنشاة، وبيوت الثقافة بساقلتة، والبلينا، والمراغة، وأخميم"، فيما نظم فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ندوتين بمركزي " طهطا، والمراغة".


كانت نظمت محافظة سوهاج عدد 25 ندوة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للأطفال، ضمن الحملة التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج " لسه نوارة"، لمواجهة ظاهرة زواج الأطفال، والتي تستمر لمدة شهر حتى 14 ديسمبر المقبل 


واستهدفت الندوات التي تم تنظيمها طالبات المرحلة الثانوية بمدارس التربية والتعليم، بالإضافة إلى الشباب والأهالي وذلك بالتنسيق والتعاون بين مديريات "التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر والأوقاف، والصحة، والمجلس الإقليمي للسكان، والثقافة، والكنيسة، وجامعة سوهاج، والمجلس القومي للطفولة والأمومة".  
ووجه المحافظ بتكثيف ندوات التوعية واستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين، والوصول لكافة القرى والنجوع، مؤكدا على أهمية مجابهة تلك الظاهرة، لحماية أبنائنا وبناتنا من مخاطر الزواج المبكر .
لأنه يسبب مشاكل صحية أولا ومشاكل اجتماعية ثانيا. 
وأن التوعية المستمرة تؤتي ثمارها الإيجابية للمجتمع. 

 

محافظة سوهاج رياضة حملة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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