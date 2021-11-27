السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتطوير منظومة الأسمدة لتعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعى

اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي

اجتمع  الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "استعراض كافة مكونات منظومة الأسمدة في مصر".

ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية، لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية.  

وفي هذا الصدد، تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليًا، وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

الطفلة الأسوانية شروق تكشف كواليس مقابلتها للرئيس السيسي

أول تعليق من «الصحة» على ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

الخطيب يتعرض لوعكة صحية بعد إعلان نتيجة انتخابات الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير الفلسطينية: هجوم استيطاني إسرائيلي غير مسبوق في القدس

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا