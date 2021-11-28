الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار السكر في السوق المحلي وتراجعها عالمياً اليوم السبت

السكر
السكر

شهدت أسعار السكر (للجملة) استقراراً في السوق المحلي اليوم السبت 27-11-2021، كما ثبتت مستويات أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي.

 

أسعار السكر اليوم السبت 27-11-2021


فقد استقر سعر طن السكر الأبيض، ليسجل 10,400جنيه للطن بعد تراجع أمس ،و ثبتت أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 9,200 جنيه.
واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 9,400 جنيه.

 

أسعار السكر اليوم  للمستهلك

وقد بلغ سعر كيلو سكر  9.50 جنيهًا بالأسواق.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام و الأبيض) تراجعاً بنهاية التداولات في بورصتي نيويورك و لندن.


أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

تراجعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك بنهاية التداولات الأسبوعية، حيث تراجع عقد مارس 2022 ليسجل نحو 19.35 سنت للرطل بمقدار 0.58 سنت، كما تراجع عقد مايو 2022 ليسجل 18.94 سنت للرطل بمقدار 0.65 سنت .

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

هبطت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث انخفض عقد تداول شهر مارس بمقدار 9.80 دولار، ليصل إلى 501.40 دولارًا للطن.

كما تراجع عقد تداول مايو 2022، ليسجل 499.60 دولار بتراجع قدره 10.90دولار.

كانت قد قامت   شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ببدء تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج  ورفع كفاءة طاقة التشغيل  كما تم  تطوير  اليات  موازين البنجر  وآليات المراقبة  بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكتروني و العمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية وسرعة الأداء.
كما تم تطوير  وميكنة معامل الاستقبال والتحاليل لعينات البنجر الموردة حيث يتم الحصول على العينات من البنجر المورد بنظام الباركود ويتم إرسال البيانات الى غرف التحكم الالي وكذلك غرفة التشغيل والتحكم الالي D.C.S))  مع الضبط الالي للتشغيل و الربط الالكتروني للبيانات الفورية بين الموازين و المعامل وعنابر التشغيل ، وتحديث  البرمجيات  الالية لتقليل الخطأ  البشري اثناء التصنيع وضبط اي حيود بالعمليات الصناعية مع الاهتمام بالرقابة الصناعية وترشيد الطاقة أثناء التصنيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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