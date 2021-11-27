السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قيادى بـ«الوفد»: الدولة المصرية نجحت في تحقيق حلمها النووي بمشروع الضبعة

حمدي قوطة
حمدي قوطة

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن إعلان وزير الكهرباء بتشغيل المفاعل النووي الأول لمحطة الضبعة بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء عام 2026، يعد نقلة نوعية في مجال توليد الكهرباء.

وأشار المهندس حمدي قوطة، أن العيد السنوي الأول للطاقة النووية بمصر والذي يعقد في شهر نوفمبر من كل عام ، يأتي تتويجا للجهود المصرية التي بذلتها القيادة السياسية بالتعاون مع روسيا الاتحادية منذ عام ٢٠١٥، من أجل تطوير قطاع الطاقة النووية في مصر، وذلك بتوقيع عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة مع شركة "روس اتوم" الروسية والتي كانت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإطلاق إشارة البدء في تنفيذ المشروع، والذي أصبح الآن من أهم المشروعات التي وضعت مصر على طريق حلمها النووي.

وأكد قوطة، في بيان له، أن مشروع الضبعة النووي، يمثل أمانا كبيرا ليس فقط للجيل الحالي بل سيمتد اثر هذا المشروع العملاق إلى الأجيال القادمة، فالمشروع حقق لمصر وفرا كبيراً في توليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، فضلا عن نجاح المحطة في تحقيق معايير الأمان النووية، إلى أن أصبحت صديقة البيئة بشهادة اكبر الشركات النووية على مستوى العالم.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن محطة الضبعة تضم مفاعلات ذو قوة كبيرة في الحماية من الحوادث، حيث تمتلك ٤ مفاعلات ضد الحوادث الضخمة كسقوط الطائرة وعدم تأثره بها، واعتماد المشروع على استخدام عالٍ من القدرة المركبة وخدمة الحياة الخاصة بها تصل لـ80 عام، قائلا: كل هذه الإمكانيات تجعل هذا اليوم تاريخي بالنسبة للمصريين، بامتلاكهم مشروع نووي ضخم .

وكان قد قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة يهدف للتوعية بأهمية هذا الملف، مضيفا أن محطة الضبعة تزيد من تنوع مصادر الطاقة لدى الدولة المصرية.

وزير الكهرباء وزارة الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الوفد المفاعل النووى الطاقة النووية توليد الكهرباء الرئيس الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

الطفلة الأسوانية شروق تكشف كواليس مقابلتها للرئيس السيسي

أول تعليق من «الصحة» على ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين بنظام التعليم الجديد؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية