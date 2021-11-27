تجديد حبس سائق تسبب في إنقلاب سيارتين وإصابة 6 أشخاص بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، السبت حبس سائق تسبب فى انقلاب سيارتين وإصابة 6 أشخاص لسيرة عكس الطريق بسرعة بمنطقة المرج ، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت الحادث أن سيارة أجرة كانت تسير عكس الطريق تسببت في انقلاب سيارتين وإصابة 6 أشخاص.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج تفيد بإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين وبإجراء التحريات اللازمة تبين سير سيارة أجرة عكس الطريق بسرعة زائدة تسببت فى انقلاب السيارتين وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.