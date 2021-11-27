1.2 مليار جنيه أرباح التأمين الصحي الشامل في 2021

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن منظومة التأمين الصحى حققت أرباح مليار و٢٠٠ مليون جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية وصلت لمستوى عالى من رضاء المنتفعين بلغت ٩٣%.

وأوضح أنه تمت ميكنة ١٠٠% من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتاً إلى أنه بالتزامن مع منظمة التأمين الصحى الشامل أنشأ عدد من المنظمات الإلكترونية ومنها التطبيب عن بعد، وقدمت ١٠ آلاف استشارة طبية من خلال تلك الخدمة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى من الملتقى السنوي الثاني للهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر).

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عامين من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من محافظة بورسعيد، 26 نوفمبر 2019، أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، مستقبل صحة مصر، بما تضمنه من علاج لكل المصريين بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم تماشيًا مع أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى فعاليات اليوم الأول من الملتقى السنوي الثاني للهيئة شهدت ورش عمل متعددة في مجالات الرعاية الصحية والصيدلة والاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية والتمريض ومهارات التواصل الفعال، بحضور عدد من أعضاء الأطقم الطبية والإدارية العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات والإطلاع على نماذج النجاح في العمل كأحد الركائز لتعزيز أشكال التواصل وبناء العلاقات ما بين الفروع، وبما يضمن توحيد نظم تشغيل فروع الهيئة ومستشفياتها ومراكزها ووحدتها الصحية وإحداث التناغم المطلوب بين رئاسة الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.