«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمنتدى «Rise Up 2021» بمنطقة الأهرامات

حرصت مصر للطيران على القيام بدور الناقل الرسمي لمنتدى (Rise Up Summit 2021) المقام في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ بمنطقة أهرامات الجيزة تحت عنوان "الابتكار المستدام"، تشجيعًا منها للشباب ومشروعاتهم في مجالات العمل المختلفة.

ويهدف المنتدى الذي تشارك فيه نحو ٥٠٠ مؤسسة عاملة داخل مصر وخارجها ويحضره نحو ١٠٠٠ مشارك من رواد الأعمال والمستثمرين و الخبراء وأصحاب المشروعات الناشئة من الشباب، إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية المختلفة من خلال ورش العمل المتنوعة للمساهمة في تحويل الأفكار الابتكارية الصغيرة الي مشروعات مستقبلية مستدامة للدولة للتحقيق ازدهارها ورخاؤها.

وحرصت مصر للطيران على القيام بتقديم خدماتها وتسهيلاتها لضيوف المنتدي القادمين من الخارج علي رحلات شبكة خطوطها الدولية.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمية.

معدلات التشغيل الجوية

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، والذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.