استدعاء الضابط مجرى التحريات لسماع أقواله حول قيام سيدة بسرقة الشقق بالتجمع

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، التحريات الأمنية حول قيام سيدة بسرقة المساكن أثناء تنظيفها، بمنطقة التجمع، كما استدعت النيابة الضابط مجرى التحريات لسماع أقواله حول الواقعة.

كان قد ورد لقسم شرطة التجمع بلاغا من “ع.ح” مهندس يفيد بضبط إحدى السيدات قامت بسرقة مبلغ مالى أثناء تنظيفها شقته السكنية، وبالانتقال والفحص تبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج "لها معلومات جنائية".

وبمناقشتها أقرت بارتكاب واقعة السرقة، كما أقرت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص في السرقة من داخل المساكن التى تقوم بتنظيفها واعترفت بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.