السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 146 متهما في مداهمة بؤر إجرامية بالجيزة

أسلحة نارية
أسلحة نارية

داهمت الأجهزة الأمنية بالجيزة عدد من البؤر الإجرامية ونجحت في ضبط ١٤٦ متهما من تجار المواد المخدرة. 

أشرف على الحملة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تحقيقًا لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن ضبط 66 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

كما تم ضبط 60 متهمًا من بينهم 55 متعاطي عثر بحوزتهم على 8 «فرش» حشيش و879   تذكرة من مخدر الهيروين، و1658 قرص مخدر، و875  جرامًا من مخدر الأستروكس، و4 كيلو جرام الشادو، و3 كيلو جرام بانجو و5 كيلو جرام بودر.

كما تم ضبط 20 متهمين عثر بحوزتهم 9 فرد محلي الصنع 12 مم ــ 7 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و5  طبنجة عيار 9 ملم و 1654 طلقة مختلفة الأعيرة.

الجيزة البؤر الإجرامية تجار المواد المخدرة النشاط الإجرامي الأسلحة النارية

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وائل لطفي

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