20315 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

سجلت جمهورية التشيك 20315 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أول انخفاض أسبوعي في حالات الإصابة اليومية منذ شهرين وذلك على الرغم من أن مستشفياتها لا تزال تمتلئ بالمرضى.

كانت التشيك التي يبلغ تعدادها 10.7 مليون نسمة قد سجلت في نفس اليوم من الأسبوع الماضي 22957 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أما إصابات أمس يوم الجمعة فسجلت السلطات الصحية في التشيك، 27 ألفا و717 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجل منذ بداية الجائحة.

وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته الإنجليزية، الجمعة - أن أكثر من 6 آلاف مريض بالفيروس محتجزين حاليا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، من بينهم 895 شخصا في العناية الفائقة.

وأمرت الحكومة التشيكية بإغلاق الحانات والنوادي عند الساعة العاشرة مساء اعتبارا من أمس الجمعة وحظرت أسواق عيد الميلاد وذلك في محاولة للحد من معدلات الإصابة التي تعد ضمن الأعلى في العالم.

وتبحث الحكومة التيشكية على تطبيق التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا على من تزيد أعمارهم على 60 عامًا وممتهني الوظائف ذات الخطورة العالية.

يُشار إلى أن التشيك قد فرضت الأسبوع الجاري قيودًا جديدة على من لم يتلقوا اللقاح وقلصت الفترة بين جرعات اللقاح والجرعة التنشيطية لمن تفوق أعمارهم ستين عامًا وذوي الأمراض المزمنة.

وكانت التشيك قد شددت في الأسبوع الماضي القيود على الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيما ضد كوفيد- 19 لتشجيع عدد أكبر من الناس على تلقي التطعيم وتخفيف العبء على المستشفيات.

ووافقت الحكومة التشيكية على خطط للسماح فقط لمن تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد- 19 في الأشهر الستة الماضية بدخول المطاعم وحضور مناسبات معينة واستخدام بعض الخدمات الأخرى اعتبارا من يوم الإثنين.