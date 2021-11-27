روسيا تسجل 33 ألفا و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 33 ألفا و946 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و536 ألفا و825 إصابة.



وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم السبت، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنه تم تسجيل 1239 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 271 ألفا و531 شخصا .



وأوضح أن 36 ألفا و494 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 8 ملايين و237 ألفا و465 شخصًا.



وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.



وفي ذات السياق.. أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا وضع قيود على دخول مواطني عدد من الدول الإفريقية وهونج كونج إلى روسيا اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد.



وذكر المركز في بيان اليوم، أن السلالة الجديدة من الفيروس، والتي تحتوي على 32 متحورًا، قد تكون أكثر عدوى وتقلل من فعالية الأجسام المضادة.



وأشار المركز الروسي إلى أنه تقرر تقييد دخول مواطني عدد من الدول الأجنبية إلى الأراضي الروسية، من المقيمين على أراضي جنوب إفريقيا وبتسوانا ومملكة ليسوتو وناميبيا وزيمبابوي وموزمبيق ومدغشقر وإيسواتيني وتنزانيا وهونج كونج.



ومن جانبها، أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا أن السلالة الجديدة تتميز باحتوائها على عدد كبير من المتحورات، والتي من الممكن أن تجعل منه أكثر عدوى.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.