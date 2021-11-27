السبت 27 نوفمبر 2021
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سياسي

علاء عابد: تصريحات سفير كوريا بالقاهرة عن حفل الكباش وسام شرف لمصر وقائدها وشعبها

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب، تصريحات السفير الكورى بالقاهرة، هونج جين ووك بحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر التى أعلن فيها أنه قرر تعيين نفسه سفيرا فخريا للثقافة المصرية في كوريا الجنوبية بأنها وسام شرف لمصر وقائدها وشعبها.

وأشاد " عابد " فى بيان له اصدره اليوم، بتأكيد السفير الكورى بإنه بعد أن شاهد الحدث في الليلة السابقة. سأشجع المزيد والمزيد من الكوريين على القدوم إلى مصر وتذوق كل مزايا الأرض والثقافة والشعب وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى علاقات أقوى بكثير بين كوريا ومصر من خلال تعزيز التفاهم بين الناس مؤكداً أن هذه الكلمات من السفير هونج جين ووك هى دليل قاطع على نجاح الاحتفالية العالمية بافتتاح طريق الكباش خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينه حرصا على حضور هذه الاحتفالية وذلك سيكون له اثاره الكبيرة للترويج للسياحة والاثار المصرية عالمياً.

وأعرب النائب علاء عابد عن ثقته التامة فى أن مصر سوف تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية خلال الشهور القليلة القادمة وبعد هذه الاحتفالية المبهرة التى لقيت اهتماماً كبيراً وغير مسبوق من جميع وسائل ووكالات الاعلام العالمية موجها تحية قلبية لجميع القيادات والمهندسين والمعماريين وخبراء الاثار والعمال المصريين الشرفاء الذين شاركوا فى انجاز مشروع طريق الكباش بهذا الاسلوب المعماري والاثرى رفيع المستوى.

وكان سفير جمهورية كوريا قد أكد فى بيان له أنه كان واحدًا من عدة سفراء أجانب تمت دعوتهم لحضور الافتتاح التاريخي لطريق الكباش القديم والذي يبلغ طوله 2.7 كيلومترًا في الأقصر ، لكنه بالتأكيد أعجب باللحظات التاريخية.

وأضاف البيان “ على الرغم من الوباء ، إلا أنه كان يبذل قصارى جهده للسفر قدر الإمكان في هذا البلد الرائع ، بدءًا من الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والجونة وصولاً إلى أسوان وأبو سمبل. واكتشف ليس فقط التراث الثقافي المعروف بالفعل ولكن أيضًا الجمال الطبيعي للأرض والأهم من ذلك حسن الضيافة من شعبها".

كما أعرب عن امتنانه للشعب المصري على اهتماماته المتزايدة باستمرار فيما يسمى بالموجة الكورية كالموسيقى والأفلام والدراما على سبيل المثال لا الحصر. وقال البيان إن الدراما الكورية "Squid Game" حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مصر.

النائب علاء عابد لجنة النقل المواصلات مجلس النواب السفير الكورى بالقاهرة كوريا الجنوبية طريق الكباش

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