السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بعرض نجله للبيع على «فيس بوك»

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بحلوان، اليوم السبت، حبس متهم عرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالى «بدعوى التبنى» من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وتبين من التحريات أنه عقب ورود معلومات وتحريات قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة، بقيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالى «بدعوى التبنى» من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وقام بعرض صورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وله معلومات جنائية، وبرفقته نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لكونه يعول 5 أطفال ومروره بضائقة مالية، اختمرت فى ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبنى من خلال موقع التواصل الاجتماعى على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

فيس بوك مديرية أمن ضبط مديرية امن القاهرة قسم شرطة حلوان مكافحة الجريمة المنظمة ضائقة مالية طفل للبيع

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