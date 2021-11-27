السبت 27 نوفمبر 2021
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سياسي

«سياحة النواب»: الأقصر تشهد ميلادا جديدا لحضارتها بأياد أحفاد الفراعنة

النائب سيد قاسم
النائب سيد قاسم

قال النائب سيد قاسم، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن حفل افتتاح طريق الكباش أبهر العالم أجمع لما شهده من عروض فنية ساحرة تعبر عن عبق التاريخ المصري منذ عصر الفراعنة وحتى النهضة المصرية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة بفضل المشروعات الكبرى التي شهدتها مصر في قطاع الآثار والسياحة.

وأضاف قاسم، في بيان له اليوم، أن ما شهدته أرض الأقصر، من ميلاد جديد لحضارتها بأيادٍ مصرية خالصة لأحفاد الفراعنة في العصر الحديث، سينعكس بالإيجاب على مصر واقتصادها القومي، كما سينعش قطاع السياحة بشكل كبير الذي تضرر كثيرًا منذ عام 2011، وبالتالى فإن مصر بانتظار طفرة فى المجال السياحى والتوظيف، حيث أن قطاع السياحة يعمل فيه مليون شخص، وهو القطاع الذي يولد أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبشر مصر بطفرة فى الاقتصاد فى الفترات المقبلة.

ووجه وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، تحية اعتزاز وتقدير للقائمين على هذه الاحتفالية التي خرجت في أزهى صورة تُليق بمصر وحضارتها وتاريخها، وهو نتيجة جهد وثمار عمل متواصل شهدته المحافظة خلال الأشهر الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش وشوارعها وساحاتها.

وأوضح قاسم أن مصر بفضل الرئيس السيسي وبعد 7 سنوات من توليه الحكم، نجحت بفضل سياساته الحكيمة ورؤيته الثاقبة في تجاوز الكثير من التحديات، والعبور بالبلاد والانطلاق بها نحو الأمام، وتعمل على النهوض والارتقاء بشتى المجالات والتي من بينها قطاع السياحة الذي توليه الدولة أهمية كبيرة، كأحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر، من خلال رؤية ومنظور جديد يتواكب ما وصل إليه العالم.

النائب سيد قاسم لجنة السياحة والطيران مجلس النواب طريق الكباش التاريخ النهضة المصرية المشروعات الكبرى قطاع الآثار والسياحة

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