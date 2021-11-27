هذه الأبراج تتوافق مع امرأة القوس

أصحاب مواليد القوس هم مواليد ما بين 22 نوفمبر و 21 ديسمبر، فهو برج يحكمه عنصر النار ويظهر الولاء والتطور والرحمة والاستقلال من المعروف أن نساء القوس ودودين ومنفتحين وصريحين، مما يجعلهن شركاء رائعين في العلاقات.

ونرصد في التقرير التالي ووفقا لموقع “verywellmind ” أبرز الأبراج التي تتفق مع امرأة القوس في العلاقة.

برج القوس وبرج الحمل

النساء القوسيات هن من الأفراد الصريحين وذوي الروح العالية ويستمتعن بكل لحظة من حياتهم باهتمام، و يتم التعامل مع استقلالهن الناري بشكل جيد من قبل رجال الحمل، الذين يبرزون الجانب الوحشي لنساء القوس ويحترمونهن، بينما يحب رجال برج الحمل الإبداع في النساء القوسيات، فإن الأخير يحب ذكاء الأول كلاهما متعطش للتواصل وعاطفي بشكل مكثف في العلاقات قد يبدو رجال الحمل غيورين ومتملكين، لكن حب المرأة القوسية تجاههم غالبًا ما يحمي هذا السلوك ويجعل العلاقة أخف بالنسبة لهم.

برج القوس وبرج الجوزاء

رجال الجوزاء هم أفراد محبون للمرح ولا يهتمون، تمامًا مثل نساء القوس، كلاهما يشتركان في حب السفر ولديهما توافق فكري، كلتا العلامتين متعارضتان تمامًا وتفيان بما ينقص الآخر إنهم يكملون بعضهم البعض جيدًا، كما أن اهتمامهم المشترك في استكشاف أشياء جديدة يسمح لهم بفضول بتطوير علاقة رائعة بمرور الوقت، علاقتهم تتعمق مع مرور الوقت، ونظرًا لأن كلتا العلامتين متعارضتان، فقد تشكل الاختلافات المحددة في شخصياتهم تحديًا لعلاقتهم، وقد يؤدي افتقارهم إلى التواصل إلى سوء فهم، وقد يجد رجال الجوزاء الهادئون صعوبة في التعامل مع الطاقة العالية لنساء القوس ومع ذلك، كلاهما رائع في المساومة.

برج القوس و برج الأسد

إن علامة البرجين للرجل الأسد والمراة القوس هما ناريان معًا، و الثنائي جذاب وساحر ومدهش، ويحب رجال الأسد أن يكونوا مركز الاهتمام، حتى عندما تحب نساء القوس أن تكون مؤنسًا دون السعي إلى أن يكونوا حياة الحفلة، والثنائي المبهر يلبي رغبات بعضهما البعض في علاقة ويكمل كل منهما الآخر، ويجلب حبهما المتبادل للسفر والمغامرات الإثارة لعلاقتهما، وإنهم يستمتعون بصحبة بعضهم البعض ويعطون الأولوية لاحتياجات شركائهم.

برج القوس وبرج الميزان

كل من رجل الميزان وامرأة القوس متفائلان وجذابان ومهتمان، ولديهما طبيعة مهذبة ولباقة لرجال الميزان تجعل النساء القوسيات أقرب إليهم، وكلاهما يستمتع بالمحادثات الفكرية والفلسفية، وكل منهما يحفز الآخر على تحقيق أهدافه وتطوير علاقة جيدة بمرور الوقت، وتساعدهم روح الدعابة والإثارة المشتركة على خلق كيمياء قوية، وتجلب امرأة برج القوس شغفها إلى الحياة المستقرة لرجل الميزان بينما يبطئ الأخير الأول، مما يجعلها أقل تقلبًا.