تايلاند تمنع دخول القادمين من 8 دول إفريقية

ذكر مسئول كبير بقطاع الصحة أن تايلاند أعلنت اليوم السبت أنها ستمنع دخول القادمين من 8 دول إفريقية صنفتها بأنها عالية الخطورة بسبب تفشي السلالة (بي.1.1.529) المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال المسئول في مؤتمر صحفي، إنه اعتبارًا من ديسمبر سيحظر دخول المسافرين القادمين من بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ومع ظهور المتحوّرة الجديدة في جنوب إفريقيا، بدأت الحدود تُغلَق، إذ قرّرت دول أوروبية عدّة الجمعة تعليق الرحلات الجوّية من هذا البلد، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرًا صحّيًا.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضًا إغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من ثماني دول في إفريقيا الجنوبيّة، بعد رصد المتحوّرة أوميكرون.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدًا، في جنوب إفريقيا الخميس. كما أعلن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدًا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبيّة وإليها.

واكتُشفت المتحوّرة أوميكرون في وقت تُسبب القيود الصحّية توتّرًا اجتماعيًا بينما يتواصل لدى البعض عدم الثقة في التطعيم.

يذكر أن وزارة الصحة التايلاندية درست إلغاء الحجر الصحي للمسافرين القادمين للبلاد برًا أو بحرًا الحاصلين على الجرعات الكاملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب نجاح التجربة بالنسبة للقادمين جوًا، وفقًا لما قاله أوباس كارنكاوينبونج المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض.

يشار إلى أنه يمكن للمسافرين الملقحين القادمين من 63 دولة، دخول تايلاند بدون الخضوع للحجر الصحي، ومن المتوقع توسيع القائمة خلال الأيام المقبلة.

