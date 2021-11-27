«القوى العاملة»: تعيين 2043 شابًا بينهم 38 من ذوى الهمم بالغربية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 2043 شابًا في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 38 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5620 شابًا، كما تم توفير 470 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقال الوزير إن المديرية قامت باستخراج 1708 تراخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 16 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 92 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، قامت بتعيين 1770 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 46 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5907 شابًا، كما تم توفير 245 فرصة عمل، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، باستخراج 2006 تراخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 22 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص، وإصدار 3 تراخيص عمل لأجانب.

فيما كانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، قامت بتعيين 1606 شباب، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4353 شابًا، كما تم توفير 325 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، باستخراج 1038 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 49 متدرجًا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 46 بمنشآت القطاع الخاص.