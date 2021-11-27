استعجال تحريات «عصابة» سرقة المتعلقات من السيارات بالسلام

استعجلت النيابة العامة بالسلام، اليوم السبت، التحريات الأمنية الخاصة بنشاط عصابة مشكلة من 3 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع بمدينة السلام بالقاهرة.

كما استدعت النيابة الضابط مجرى التحريات لسماع أقواله حول الواقعة والمتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الحقائب والأغراض من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع بمدينة السلام.

وأقروا بارتكابهم وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها، كما أقروا بأنهم وراء سرقة 7 أغراض متفرقة من 7 سيارات من هواتف محمولة وأجهزة لاب توب وكروت فيزا وفلاشات، وأرشدوا عن مكان بيع المسروقات لدى عميلهم سيئ النية بمنطقة المطرية.

وتلقى قسم شرطة السلام بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج سيارته حال تركها فى أحد الشوارع الجانبية وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى وهاتفين محمولين.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن المتهمين، لأحد منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت فيزا وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب “كسر الزجاج والمفتاح المصطنع” وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

العقوبة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.