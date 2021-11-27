لزيادة التصدير.. تأهيل وتبطين 3359 كيلو متر من الترع بالمحافظات

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي،في مارس من العام الماضي، ضمن تنفيذ خطة استراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها.

نقلة حضارية لترشيد إستهلاك المياه فى الري

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، السبت، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3359,9 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 14,90 كيلو متر، في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.



من جهته، قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين ، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة

وكذلك أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.

بالإضافة إلى ما سبق، أكد المتحدث الرسمي أن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى.

فى ذات السياق أكد غانم ،إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى يتضمن أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7 آلاف كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022.