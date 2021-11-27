الصين تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 13 في اليوم السابق.



وأفاد بيان من اللجنة بأن خمسا من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع أربع حالات في اليوم السابق.



وسجلت الصين 15 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض نزولا من 18 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 وحتى الآن سجل بر‭ ‬الصين الرئيسي 98608 إصابات مؤكدة.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.