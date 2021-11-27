السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة،
يوم السبت، لتعمق المخاوف من إمكانية تزايد انتشار كوفيد19- في ظل نظام العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
 

و سجلت كوريا الجنوبية 4068 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 4045 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 436968، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 52 حالة وفاة إضافية بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3492 وفاة.

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