أستراليا تفرض حجرا صحيا 14 يوما على مواطنيها القادمين من 9 دول إفريقية

أعلن وزير الصحة الأسترالي جريج هانت اليوم السبت أن بلاده ستبدأ تطبيق حجر صحي لمدة 14 يوما على المواطنين القادمين من 9 دول إفريقية بينهم جنوب إفريقيا بسبب تفشي متحور كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة الأسترالي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن أي شخص ليس مواطنا أستراليا، وكان موجودا خلال الأسبوعين الماضيين في البلدان الإفريقية حيث تم اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا لن يتمكن من دخول أستراليا.

وأكد وزير الصحة الأسترالي، جريج هنت، أن بلاده مستعدة جيدًا في حالة وصول نوع جديد من فيروس كورونا.

وذكرت شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأسترالية، أن علماء من جنوب إفريقيا اكتشفوا متغيرًا جديدًا في البلاد، يُطلق عليه سلالة (نو)، والذي لديه ضعف عدد الطفرات في متغير (دلتا).



وحذر مسئولو الصحة في الخارج من أن المتغير (نو) من المرجح أن يقلل من فاعلية اللقاحات الحالية.



وأعلنت أستراليا عن أنه لن يتم إجراء أي تغييرات على الرحلات الجوية بينها وجنوب إفريقيا بعد اكتشاف المتغير، ولكن تحركت المملكة المتحدة واليابان وإسرائيل بالفعل لفرض قيود سفر في محاولة لاحتواء أي خطر انتقال.

ومن المقرر أن يعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذي ظهر في جنوب إفريقيا، والذي يعرف باسم (بي 1.1.529).

وقال كريستيان لوندمير المتحدث باسم المنظمة - في مؤتمر صحفي اليوم - إن الخبراء سيقومون بتقييم ما إذا كان المتغير الجديد يدعو للقلق أو يثير الاهتمام، مؤكدًا أن المنظمة سوف تتبادل توصياتها مع الحكومات بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات.



وأضاف أن الدول عليها أن تقوم بتحديد ما يتعلق بإجراءات السفر بناء على تقييم للمخاطر، مشيرًا إلى أن الباحثين يعملون على تحديد مدى سرعة انتشار المتغير الجديد وقابلية انتقاله وكيفية تأثيره على علاجات ولقاحات كورونا المستخدمة.