السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فاوتشى: لا دلائل على وجود متحور أوميكرون بأمريكا

فاوتشي
فاوتشي

قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي إنه ليست ثمة دلائل على وجود متحور " أوميكرون" في الولايات المتحدة في الوقت الراهن.


وأضاف فاوتشي- في تصريح، أن العلماء الأمريكيين يعملون عن كثب مع زملائهم من جنوب إفريقيا لمعرفة المزيد من المعلومات عن المتحور الناشئ ومدى وجوده في داخل الولايات المتحدة.


وأشار إلى أن هذا المتحور يبدو أنه ينتشر بسرعة معقولة وقد تم اكتشاف وجوده في جنوب إفريقيا وبتسوانا، من خلال مسافر إلى هونج كونج من جنوب إفريقيا، وقد أصبحت بلجيكا أول دول أوربية تؤكد وجود حالة إصابة بهذا المتحور.


ونوه فاوتشي بأن المعلومات ستساعد الباحثين على توقعات أفضل بشأن مدى فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضد هذا المتحور الجديد.


ويخشى العلماء من أن "أوميكرون" لديه تغيرات عديدة يمكن أن تجعله أكثر عدوى ويحتمل أن يتهرب من اللقاح.

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