السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تحظر السفر من 6 دول بسبب سلالة «أوميكرون»

كندا
كندا

قررت الحكومة الكندية حظر السفر من 6 دول من جنوب إفريقيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من (كوفيد-19) هناك.


و أعلن وزير الصحة الكندي جان إيف دوكلوس، أن الحكومة ستفرض 5 إجراءات في محاولة للحد من انتشار السلالة الجديدة.

 

وقال إنه لن يُسمح للأجانب الذين سافروا عبر جنوب إفريقيا خلال الـ 14 يوما الماضية بدخول البلاد.

 

وتشمل تلك الدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإسواتيني.


ويتعين على جميع الذين وصلوا إلى كندا في آخر 14 يوما الخضوع للحجر صحي واختبار الفيروس. كما يتعين عليهم البقاء في العزل حتى يحصلوا على نتيجة اختبار سلبية. كما يجب على المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين القادمين من تلك البلدان إجراء اختبار كوفيد-19 قبل عودتهم. وسيحتاجون إلى الحجر الصحي في فندق معين حتى يحصلوا على نتيجة سلبية. بعد ذلك، سيتمكنون من الحجر الصحي في المنزل حتى يتم اختبارهم سلبيا بعد 10 أيام من وصولهم.

 

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