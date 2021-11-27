السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الخطيب يتعرض لوعكة صحية بعد إعلان نتيجة انتخابات الأهلى

محمود الخطيب
محمود الخطيب

تعرض الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لوعكة صحية، أثناء الإعلان عن نتيجة انتخابات القلعة الحمراء، حيث شعر بالإعياء، بسبب الازدحام داخل الخيمة الانتخابية.

 

وجلس الخطيب في هدوء بعد شعوره بـ"دوخة" في الوقت الذي أعلن فيه النتائج النهائية الخاصة بانتخابات النادي الأهلي.

 

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، فوز محمود الخطيب، رئيس النادي، بمنصب الرئيس لفترة ثانية، بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز، ليستمر بيبو في رئاسة القلعة الحمراء حتى عام 2025.

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