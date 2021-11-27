الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور 3 دول خليجية بعد أسبوع

من المقرر أن يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منطقة الخليج بين يومي 3 و4 من الشهر القادم.

وأعلن بيان عن قصر الإليزيه أن زيارة ماكرون ستشمل قطر والسعودية والإمارات.

وكان ماكرون زار الإمارات وقطر لأول مرة في نوفمبر عام 2017، وذلك بعد أشهر على انتخابه رئيسا لبلاده.

وتعد الإمارات إحدى الشركاء الرئيسيين لفرنسا في المنطقة.

وعلي صعيد آخر ، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصرفات لندن "غير الجدية" بشأن ملف المهاجرين في معرض تعليقه على رسالة نشرها رئيس الوزراء البريطاني عبر تويتر يطلب فيها من فرنسا استعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا من سواحلها.

وروردادا على سؤال حول هذه الرسالة خلال مؤتمر صحفي في روما، قال ماكرون "استغرب الأساليب عندما لا تكون جدية".

وأضاف: "لا يتم التواصل بين مسئول وآخر بمسائل كهذه عبر تويتر وعبر نشر رسائل".

وتشكل عمليات عبور مهاجرين باتجاه انجلترا نقطة توتر دائم بين باريس ولندن إذ أن السلطات البريطانية تعتبر أن الجهود الفرنسية غير كافية لمنع إبحار المهاجرين من سواحلها.

وكانت باريس قررت دهإلغاء مشاركة وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في اجتماع مقرر الأحد حول ملف المهاجرين الذي يسمم العلاقات بين البلدين.

ودعت لندن باريس إلى التراجع عن قرارها الذي جاء بعد رسالة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يطلب فيها من الفرنسيين استعادة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة بعدما قضى 27 منهم في غرق زورقهم عندما كانوا يحاولون عبور المانش.

وفي رسالة وجهها إلى بريتي باتيل واطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة، رأى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن رسالة جونسون إلى الرئيس الفرنسي بحد ذاتها "تشكل خيبة أمل"، مشددا على ان قرار نشرها "أسوأ بعد".

وبناء على ذلك ألغى مشاركة باتيل في الاجتماع الذي دعي إليه الوزراء المكلفون شؤون الهجرة في المانيا هولندا وبلجيكا فضلا عن المفوضية الأوروبية.

ويذكر أن حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من استغلال أزمة المهاجرين سياسيا، وذلك بعد غرق 27 شخصا في بحر المانش خلال محاولتهم الوصول إلى إنجلترا، وفق ما أعلنت الرئاسة الخميس.