الرئيس الأمريكى يدعو للتخلى عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن رصد سلالة خطيرة جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" يؤكد ضرورة إزالة قيود الملكية الفكرية عن اللقاحات لكي تكون متاحة في كل أنحاء العالم.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض : "الأنباء المتعلقة بهذه النسخة الجديدة من شأنها أن تؤكد بوضوح أكثر من أي وقت مضى لماذا لن تنتهي هذه الجائحة طالما لم يصبح التلقيح عالميًا".

وتابع: "أدعو الدول التي ستشارك الأسبوع المقبل في اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية إلى الاستجابة لنداء الولايات المتحدة لتتخلي عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد-19، لكي يصبح إنتاجها ممكنًا في العالم كله".

وأردف الرئيس الأمريكي: "دعمت هذا الموقف في أبريل، هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية المضي قدمًا في هذه العملية بسرعة".

ويأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "بي.1.1.529" الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا.

وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.