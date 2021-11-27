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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27-11-2021

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

حافظ  سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27-11-2021، على ثباته داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يوم الجمعة ، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى على المستويات المعلنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء 52.094 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-11-2021

 

واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 51.754 جنيه للشراء 52.094 للبيع، ووصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

 

بينما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع ، فيما أظهرت مستويات سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه المصري، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-11-2021

 

يشار إلى أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.

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