السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيمان أبوطالب ودينا الشربينى فى افتتاح القاهرة السينمائى الدولى

إيمان أبوطالب ودينا
إيمان أبوطالب ودينا الشربينى ورنا رئيس

عبرت الفنانة إيمان أبوطالب عن سعادتها بالمشاركة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، وذلك بعد اختفاؤها عن الأضواء والكاميرات خلال الفترة الأخيرة مشيرة إلي أنها سعيدة بالتقاط عدد من الصور مع أصدقائها في المهرجان من بينهما الفنانة دينا الشربيني والفنانة رنا رئيس.

 

وقالت خلال تصريحاتها صحفية، إن الفعاليات التى تم تقديمها فى حفل افتتاح المهرجان خلال هذه الدورة تتدل على الإمكانيات المبهرة التي نمتلكها داخل مصر، وإننا قادرون على صناعة الأحداث الفنية بصورة تخطف أنظار العالم.

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إيمان أبوطالب ودينا الشربينى ورنا رئيس

وأضافت "أبوطالب": "بالفعل يشرفنا جميعاً أن نقول أن ما قدمه مهرجان القاهرة السينمائى خلال حفل الافتتاح فخر الصناعة المصرية".


كما حضر حفل الافتتاح  يسرا، نيللي، سمير صبري، إلهام شاهين، ظافر العابدين، إياد نصار، فيفى عبده، منى زكى، عمرو محمود ياسين ونجله محمود، داليا البحيري، دينا فؤاد، خالد سليم، محمد محمود عبد العزيز، مادلين طبر، إسلام إبراهيم، خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، صبا الرافعي، رشا مهدي، محمد محمود عبد العزيز، شريف منير، المخرج مجدي الهواري، والإعلامية بوسي شلبي ـ على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية.

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إيمان أبوطالب

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صناع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

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إيمان أبوطالب

وكان قد كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة نيللي وذلك في افتتاح افتتاح المهرجان والذي تبدأ فعالياته من اليوم السبت في دار الأوبرا المصرية.

شاهين السينمائي سمير صبري الأحد عالمية جمهور الصحة

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