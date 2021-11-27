السبت 27 نوفمبر 2021
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تكنولوجيا

روسيا ترسل معدات جديدة لمحطة الفضاء الدولية لتوسيع إمكانياتها

محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية

 قال نائب رئيس الملاحة الفضائية الروسية، أوليج موخين، إن بلاده أرسلت معدات جديدة إلى محطة الفضاء الدولية توسيعًا لإمكانياتها.

وأضاف موخين، في تصريح لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: إن المعدات الجديدة تحملها مركبة الشحن الفضائية (بروجريس إم – أو إم)، و هي معدات مرسى السفن الفضائية (بريتشال).

و تابع: "مع تركيب المرسى الجديد يصبح بإمكان محطة الفضاء الدولية استقبال خمس سفن فضائية في آن واحد، كما سيزيد مرسى السفن الفضائية الجديد إمكانيات العمل في محطة الفضاء الدولية؛ لأن وصول المزيد من المركبات القادمة من الأرض يعني وصول المزيد من الإمدادات و خاصة الوقود لمحركات المحطة الفضائية".

وأوضح أن مركبة (بروجريس إم – أو إم)، التي انطلقت من قاعدة (بايكونور) الفضائية في 24 نوفمبر الجاري، تحمل إجمالًا ما يزن حوالي 700 كيلوجرام إلى محطة الفضاء الدولية.

وعلى صعيد آخر، أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا وضع قيود على دخول مواطني عدد من الدول الإفريقية وهونج كونج إلى روسيا اعتبارًا من بعد غدٍ الأحد.

و ذكر المركز في بيان اليوم، أن السلالة الجديدة من الفيروس، و التي تحتوي على 32 متحورًا، قد تكون أكثر عدوى و تقلل من فعالية الأجسام المضادة.

و أشار المركز الروسي إلى أنه تقرر تقييد دخول مواطني عدد من الدول الأجنبية إلى الأراضي الروسية، من المقيمين على أراضي جنوب إفريقيا وبتسوانا ومملكة ليسوتو و ناميبيا و زيمبابوي و موزمبيق و مدغشقر و إيسواتيني و تنزانيا و هونج كونج.

ومن جانبها، أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، أن السلالة الجديدة تتميز باحتوائها على عدد كبير من المتحورات، والتي من الممكن أن تجعل منه أكثر عدوى.

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