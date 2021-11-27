السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إلهام شاهين: مهرجان القاهرة هو الأكبر فى الوطن العربى

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو الأعرق والأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط، والفوز بجائزة منه يختلف في شعوره عن أي جائزة أخرى.


وأضافت في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح، أنه شرف لها الحصول على جائزة أفضل ممثلة العام الماضي من مهرجان القاهرة السينمائي عن دورها في فيلم "حظر تجول".


وتابعت أنها ترغب أن يتم خلال الفترة المقبلة تقديم مجموعة مختلفة من الأفلام التي تركز على مجموعة من الإيجابيات التي نعيش فيها حاليا، لكي يرى غيرنا الوضع المميز والتطوير الذي نعيشه حاليا.


كما لفتت إلى أنها تستعد لتقديم فيلم جديد يناقش قصة العنف الذي تتعرض له المرأة والطفل، ويناقش أيضا فكرة جواز القاصرات، وهو فيلم له هدف وقصة مميزة.

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