السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

سفير مصر بألمانيا: وسائل الإعلام الدولية أبدت اهتماما كبيرا بافتتاح طريق «الكباش»

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش

أكد السفير المصري في ألمانيا خالد جلال، أن وسائل الإعلام الدولية أبدت اهتمامًا كبيرًا بالاحتفال المهيب أمس بافتتاح طريق الكباش في الأقصر.

وأضاف-في مداخلة هاتفية مع برنامج (مصر جديدة) الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات على قناة (اي تي سي) - أن الاهتمام كان نابعًا من قيمة العمل الذي تم سواء من جانب وزارة السياحة أو السفارات المصرية في الخارج.

ولفت إلى أن إمكانية التواصل مع مسئولي السياحة في مصر كانت متوافرة بشكل واضح، مؤكدًا على أن المسئولية "تقع علينا نحن كمُصدري هذا المنتج السياحي في تعريفنا به وأن نوجد الطلب عليه"، وأشار إلى ضرورة تسويق السياحة الثقافية في الخارج في دول مثل ألمانيا.

وأكد أن هناك تعاونًا وثيقًا مع هيئة تنشيط السياحة في مصر ومع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعاون وثيق مع وزارة السياحة في كيفية تسويق المنتج السياحي.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

طريق الكباش من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف في عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق في عام 2017، نظرًا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفًا مفتوحًا.

وحرصت وسائل الإعلام العالمية و القنوات الفضائية العالمية، على بث تفاصيل الحدث الأسطوري، الذي أبهر جميع الحضور من السفراء و الشخصيات العامة.

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