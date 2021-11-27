تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت 27-11-2021، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.



كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية (5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

الإسكندرية 27 17

وادى النطرون 28 15

طنطا 28 17

شبين الكوم 29 18

دمنهور 28 17

بلطيم 28 16

مطروح 28 15

السلوم 26 15

سيوة 29 11

بورسعيد 25 16

دمياط 25 15

الزقازيق 29 16

المنصورة 28 15

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 13

العريش 26 15

رفح 26 15

رأس سدر 28 15

نخل 25 09

نويبع 24 16

طابا 23 16

كاترين 24 08

الطور 26 12

شرم الشيخ 28 19

الغردقة 29 20

مرسى علم 27 19

الفيوم 29 15

بنى سويف 29 14

المنيا 29 13

أسيوط 29 12

سوهاج 30 12

قنا 31 12

الأقصر 32 13

أسوان 32 14

أدفو 32 13

أبوسمبل 31 12

الوادى الجديد 31 11

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19

