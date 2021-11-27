السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيدرا تتألق بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائى

فيدرا
فيدرا

بإطلالة مميزة، تألقت النجمة فيدرا على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، حيث خطفت الأنظار بـجيب أسود، مع جاكيت جلد أسود لامع، أسفله تيشيرت أبيض كُتب عليه "أمم أمثالكم" في اقتباسٍ صريح من القرآن الكريم يُشير إلى الحيوانات والطيور، وذلك دعمًا منها لحقوق الحيوانات.

IMG-20211127-WA0000
فيدرا

وتستعد النجمة فيدرا لإطلاق مسلسلها الجديد المماليك، والذي سيُعرض في مطلع العام الجديد على قناة النهار، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي، يدور حول 6 شخصيات رئيسية، وكل شخصية لها قصة، وكلهن لهن علاقة ببعضهن البعض، ويتناول المسلسل فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون في كثير من المشكلات، ويسيطرون على من حولهم.

ويشارك فيدرا في بطولة المسلسل النجوم رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.

IMG-20211127-WA0002
فيدرا

كما تشارك فيدرا كضيفة شرف في مسلسل "الجسر"، وهو أحد المسلسلات التي ستعرض على منصة شاهد خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نيللى كريم وعمرو سعد، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف وإخراج بيتر ميمى.  

وقد شاركت فيدرا مؤخرًا في بطولة مسلسل قلب مفتوح مع النجم كمال أبو رية، وتعتبر تلك هي أولى تجاربها الدرامية مع المسلسلات القصيرة، كما حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرض مسلسل الرعب شقة 6 على منص شاهد، والذي تدور أحداثه في إطار رعب، بعدما يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة في شقة 6، ويقوم ببطولة المسلسل النجوم روبي، صلاح عبد الله، هاني عادل، أحمد حاتم، ومن إخراج محمود كامل.

IMG-20211127-WA0003
فيدرا
محمد دعم الله القاهرة السينمائي كريم الحيوانات عقار حنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

الخطيب يتعرض لوعكة صحية بعد إعلان نتيجة انتخابات الأهلى

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

الرئيس التونسى: الدولة لا تدار فى الاجتماعات المغلقة

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يزور 3 دول خليجية بعد أسبوع

السلطات الصحية الروسية: فحوصنا قادرة على رصد السلالة الجديدة لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية