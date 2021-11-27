فيدرا تتألق بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائى

بإطلالة مميزة، تألقت النجمة فيدرا على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، حيث خطفت الأنظار بـجيب أسود، مع جاكيت جلد أسود لامع، أسفله تيشيرت أبيض كُتب عليه "أمم أمثالكم" في اقتباسٍ صريح من القرآن الكريم يُشير إلى الحيوانات والطيور، وذلك دعمًا منها لحقوق الحيوانات.

فيدرا

وتستعد النجمة فيدرا لإطلاق مسلسلها الجديد المماليك، والذي سيُعرض في مطلع العام الجديد على قناة النهار، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي، يدور حول 6 شخصيات رئيسية، وكل شخصية لها قصة، وكلهن لهن علاقة ببعضهن البعض، ويتناول المسلسل فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون في كثير من المشكلات، ويسيطرون على من حولهم.

ويشارك فيدرا في بطولة المسلسل النجوم رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، وهو من تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.

فيدرا

كما تشارك فيدرا كضيفة شرف في مسلسل "الجسر"، وهو أحد المسلسلات التي ستعرض على منصة شاهد خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نيللى كريم وعمرو سعد، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

وقد شاركت فيدرا مؤخرًا في بطولة مسلسل قلب مفتوح مع النجم كمال أبو رية، وتعتبر تلك هي أولى تجاربها الدرامية مع المسلسلات القصيرة، كما حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرض مسلسل الرعب شقة 6 على منص شاهد، والذي تدور أحداثه في إطار رعب، بعدما يتفاجأ سكان العقار بحدوث أشياء غريبة في شقة 6، ويقوم ببطولة المسلسل النجوم روبي، صلاح عبد الله، هاني عادل، أحمد حاتم، ومن إخراج محمود كامل.