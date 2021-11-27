القبض على مسئولين بتعليم بنها زورا خطابات التعيين مقابل مبالغ مالية

ألقت الرقابة الإدارية في القليوبية القبض على موظفين في التوجيه المالي والإداري بإدارة بنها التعليمية قاما بتزوير خطابات تعيين ٧٠ شخصا لتعيينهم في بعض المدارس بطريقة غير قانونية مقابل الاستيلاء على ٦٥٠ ألف جنيه وإحالتهما لنيابة بنها التي أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيق.



كانت هيئة الرقابة الإدارية في القليوبية تلقت معلومات تفيد قيام موظفين في التوجيه المالي واللإداري في الإدارة التعليمية ببنها بتعيين شباب بطريقة غير قانونية في عدد من مدارس الإدارة.

تم التنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاما بتعيين ٧٠ شخصا عن طريق التلاعب في خطاب أمر تنفيذي صادر من الشؤون القانونية بإخلاء طرف أحد المدرسين حيث قام المتهمان بالتلاعب في الخطاب بالشطب والإضافة للاستفادة من التوقيعات والأختام عليه بتعديله لأمر تنفيذي للتعيين وقاما بتعيين ٧٠ شخصا بشكل غير قانوني مقابل الاستيلاء على ٦٥٠ ألف جنيه منهم.



وألقي القبض على المتهمين وهما: "م ي "و " ر. أ" وبالعرض على النيابة قررت حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.