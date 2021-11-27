السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على مسئولين بتعليم بنها زورا خطابات التعيين مقابل مبالغ مالية

قوات الأمن
قوات الأمن

ألقت الرقابة الإدارية في القليوبية القبض على موظفين في التوجيه المالي والإداري بإدارة بنها التعليمية قاما بتزوير خطابات تعيين ٧٠ شخصا لتعيينهم في بعض المدارس بطريقة غير قانونية مقابل الاستيلاء على ٦٥٠ ألف جنيه وإحالتهما لنيابة بنها التي أمرت بحبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيق.


كانت هيئة الرقابة الإدارية في القليوبية تلقت معلومات تفيد قيام موظفين في التوجيه المالي واللإداري في الإدارة التعليمية ببنها بتعيين شباب بطريقة غير قانونية في عدد من مدارس الإدارة.

 

تم التنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاما بتعيين ٧٠ شخصا عن طريق التلاعب في خطاب أمر تنفيذي صادر من الشؤون القانونية بإخلاء طرف أحد المدرسين حيث قام المتهمان بالتلاعب في الخطاب بالشطب والإضافة للاستفادة من التوقيعات والأختام عليه بتعديله لأمر تنفيذي للتعيين وقاما بتعيين ٧٠   شخصا بشكل غير قانوني مقابل الاستيلاء على ٦٥٠ ألف جنيه منهم.

 
وألقي القبض على المتهمين وهما: "م ي "و " ر. أ"  وبالعرض على النيابة قررت حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

القليوبية الرقابة الإدارية مديرية أمن القليوبية مقابل مبالغ مالية الادارة التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

الصحة: 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

القبض على مسئولين بتعليم بنها زورا خطابات التعيين مقابل مبالغ مالية

مصر تعزي روسيا في ضحايا منجم سيبيريا

نتائج أولية.. الخطيب يقود الأهلى لولاية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية