وزير التعليم العالى: طفرات المتحور الجديد «أوميكرون» قد تكون للأفضل

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، سبب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" في دولة جنوب إفريقيا، قائلا إن جنوب إفريقيا بها 8.2 مليون شخص مصاب بفيروس الإيدز، وهم أكثر ناس يعانون من ضعف مناعة، وهذا يتيح ظهور طفرات أكثر على الفيروس.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أي إنسان جسمه يتغلب على الفيروس خلال 10 أيام، أو 14 يوما، أما أصحاب أمراض المناعة قد يستمر الفيروس في أجسامهم لشهرين، هذه المدة الطويلة عند انقسام الفيروس يحدث أخطاء، وهذه الأخطاء هي الطفرات، مشيرًا إلى أنه عندما تزيد الطفرات يتحول من طفرة إلى متحور.