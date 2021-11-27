بعد «قبلة» مهرجان القاهرة.. مواقف أحمد الفيشاوى وزوجته المثيرة للجدل

كالعادة يُثير الفنان أحمد الفيشاوي الجدل ويخطف أنظار الجميع بحبه الشديد لزوجته أمام الحضور، حيث إنه خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام ٢٠٢١، قام أحمد الفيشاوي بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء، ولم تكن المرة الأولى لتبادل الفيشاوي القبلات هو وزوجته خلال أي ظهور على الساحة الفنية.

مواقف لـ أحمد الشناوي وزوجته

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي منذ مدة صورة تجمعه هو وزوجته ندى الكامل على موقع التواصل الاجتاعي "إنستجرام"، يتبادلان فيها القبلات، ونالت الصورة تفاعلاً كبيرًا من متابعيه على موقع موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة.

الفيشاوي قائلا: "خايف من الحسد"

خلال صورة نشرها الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" قام بالغزل في زوجته معلقا: "يارب منتخانقش النهاردة".

لم تكن المرة الأولى للغزل في زوجته نادية كامل، ولم تكن أول صورة رومانسية ينشرها الفيشاوي ورسائل رومانسية، لكنه يعبر عن حبه بشكل مميز.

زوجه الفيشاوي: أنا حبيتك من أول نظرة

كما أنه نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق زوحته، قائلة: “أنا حبيتك من أول نظرة أه.. بس كل يوم بحبك فيه أكتر".

ليرد عليها: "أنتى طيبة وجدعة ومخلصة جدًا، ربنا يخليكي ليا.. ويارب ميحصلش بينا خناقة النهاردة مثلًا، وكمان أنتي أحلى واحدة شافتها عنيا".

كما حازت الصورة والرسالة التي وجهها أحمد الفيشاوى إلى زوجته نادية كامل، عبر حسابى الشخصي على "إنستجرام" إعجاب متابعيه.

يذوب قلبي عندما تنظر إلي هكذا

كما أن "الفيشاوي" يحرص دائما على مشاركة جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل حياته، وشارك صورة تجمعه بزوجته قائلا: "يذوب قلبي عندما تنظر إلي هكذا".

الفيشاوي يحتفل بالفلانتين مع زوجته بكلمات لطيفة

واحتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد الحب مع زوجته برسالة رومانسية وتبادل القبلات، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور بصحبة زوجته ندى كامل؛ احتفالا بالفلانتين معلقا: "كل أيامي فلانتين".

تبادل القبلات أمام الكاميرات بمهرجان القاهرة الدولي

كما حرص الفيشاوي خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 الذي تقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية، حيث خطف الأنظار أمام الكاميرا بتبادل القبلات هو وزوحته ندى كامل.