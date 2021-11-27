32 اقتراحا برغبة أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل

ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، 32 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

وتشمل الاقتراحات ما يلى:

1- اقتراح مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المخابز المدرجة بالمرحلة الثانية والثالثة بمحافظة أسيوط.



2- اقتراح مقدم من النائب النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن فتح عدد (2) مخبز آلي (خبز بلدي) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء



3- اقتراح مقدم من النائب محمد السعيد عوض،بشأن إنشاء مكتب تموين مطور فى قرية طوخ الأقلام مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.



4- اقتراح مقدم من النائب أحمد الشريف،بشأن إنشاء مكتب تموين بمنطقة زاوية عبد القادر والتابعة لحى العامرية أول بالأرض التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية– محافظة الإسكندرية



5- اقتراح مقدم من النائب زكريا حسان،بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) لخدمة قرية الحواويش بحري وقبلي والقرى المجاورة – مركز أخميم – محافظة سوهاج



6- اقتراح مقدم من النائب محمود أبو الخير،بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا – محافظة سوهاج



7- اقتراح مقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم،بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي بقريتي الشراقوة البحرية، البلاصي – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ



8- اقتراح مقدم من النائبإبراهيم أبو شعيرة،بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفارابى الثانوية المشتركة بقرية الجورة - إدارة الشيخ زويد التعليمية – محافظة شمال سيناء



9- اقتراح مقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين،بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة (2 فدان) بحوض النقاقيل – زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية



10- اقتراح مقدم من النائب زكريا حسان،بشأن تركيب بوكسات تليفونات أرضية بقرية الكولا – مركز أخميم – محافظة سوهاج



11- اقتراح مقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة،بشأن بناء مركز شباب فى قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء



12- اقتراح مقدم من النائب إبراهيم عويس،بشأن إزالة المبنى الإدارى



المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية



13- اقتراح مقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم، بشأن تدعيم مستشفى سنورس المركزي– محافظة الفيوم، بخمس أجهزة تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة



14- اقتراح مقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية



15- اقتراح مقدم من النائبين إلهامى البارودى، وخليفة رضوان، بشأن سد العجز الشديد بقوة التمريض بمستشفى سوهاج الجامعي– محافظة سوهاج



16- اقتراح مقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة – ميت حلفا التابعة للإدارة الصحية بقليوب إلى مركز طبي محافظة القليوبية



17- اقتراح مقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بنين بالعامرية – محافظة الإسكندرية



18- اقتراح مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبري لعبور المشاة أمام مصلحة الكهرباء بمنطقة الأربعين بالطريق السريع – محافظة أسيوط



19- اقتراح مقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء موقف وجراج متعدد الطوابق يستوعب جميع مواقف السيارات المنتشرة بالميدان بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية



20- اقتراح مقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن تغطية الجنابية الموازية لترعة البوهية، لتوسعة طريق السنبلاوين – برهمتوش- محافظة الدقهلية



21- اقتراح مقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن إحلال وتجديد كوبري المعلمين الذي يقع على البحر الصغير بمركز ومدينة المنزلة – محافظة الدقهلية



22- اقتراح مقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد كوبريقرية النواورة على ترعة نجع حمادي الشرقية - مركز البداري– محافظة أسيوط



23- اقتراح مقدم من النائب جمال الشورى،بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة النجيلة غرب – محافظة مطروح



24- اقتراح مقدم من النائب زكريا حسان،بشأن استكمال خدمة الصرف الصحي لقريتي العزبة والعرب – مركز أخميم – محافظة سوهاج



25- اقتراح مقدم من النائب عبدالباقى تركيا،بشأن إحلال وتجديد وتطوير محطة معالجة جميزة بنى عمرو، ومحطة عودة سالم – مركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية



26- اقتراح مقدم من النائب عادل عامر،بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية



27- اقتراح مقدم من النائب إبراهيم عويس،بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية



28- اقتراح مقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ



29- اقتراح مقدم من النائب جمال الشورى،بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة برانى – محافظة مطروح



30- اقتراح مقدم من النائب أحمد حتة،بشأن تبطين ترعة بقرية منشأة حلفا التابعة لمركز العدوة – محافظة المنيا



31- اقتراح مقدم من النائب هانى مصطفى خضر، بشأن إنشاء كوبري على بحر شبين الكوم يربط الوحدة المحلية بشنوان بالوحدة المحلية باصطبارى – محافظة المنوفية.



32- اقتراح مقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدارس للتمريض فى المراكز الطبية والصحية بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.