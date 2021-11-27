مياه أسيوط: تلاشى بقعة السولار القادمة من سوهاج

أعلن اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم التعامل مع أزمة تسرب بقعة السولار القادمة من محطة شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حيث نجحت الشركة والتجهيزات والاستعدادات لاحتواء الأزمة وتشغيل كافة المحطات بطاقتها بعد الانتهاء من حالة التأهب وتأمين جميع المآخذ والسيطرة على الوضع بنجاح.

تلاشى بقعة السولار من مياه أسيوط



وأوضح درة أنه تم إصدار تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بتشكيل لجان طوارئ من كيميائيين الشركة في جميع محطات مياه الشرب الموجودة في المحافظة لمتابعة حالة البقعة وسحب العينات من مأخذ وطرود المحطات للاطمئنان على جودة المياه المنتجة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وضرورة تسهيل أعمال لجان الطوارئ الأخرى والمشكلة من المسطحات المائية ومن مديرية الشؤون الصحية بأسيوط والتي قامت بالمرور على المأخذ وسحب عينات منها ومن طرود المحطات والتي أثبتت أن المياه في حالة جيدة ولا تأثير لبقعة السولار على حالة المياه سواء المنتجة أو الموجودة في مأخذ المحطات المختلفة.



تلاشى بقعة السولار من مياه أسيوط

كان قد تلقة اللواء المهندس هشام درة إخطارا يفيد أنه في يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر في تمام الساعه الواحدة وعشرون دقيقة تم إبلاغ الشركة بظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة سكساسه قادمة من محطة مياه شطورة بمركز طهطا.

تلاشى بقعة السولار من مياه أسيوط



وأكد رئيس مياه أسيوط أنه فور إبلاغ الشركة تم عمل فرق طوارئ بمحطتي تل زايد بالبداري ومحطة مياه صدفا للاستعداد لقدوم بقعة الزيت، لافتًا إلى أن الشركة في حالة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في حالة أي طوارئ، وبناء على ذلك أنه في تمام الساعه الخامسة وخمسة عشر دقيقة تم الإبلاغ بوصول بقعه السولار أمام مأخذ محطتي البداري وصدفا وأنه ضمن الإجراءات الاحترازية تم إيقاف المحطة وتشغيل محطات المياه الجوفية لتعويض المواطنين بكمية المياه اللازمة لهم لحين مرور بقعة السولار المرصودة أو التخلص منها بشكل آمن.



تلاشى بقعة السولار من مياه أسيوط

وأوضح درة أنه تم إصدار تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بتشكيل لجان طوارئ من كيميائيين الشركة في جميع محطات مياه الشرب الموجودة في المحافظة لمتابعة حالة البقعة وسحب العينات من مأخذ وطرود المحطات للاطمئنان على جودة المياه المنتجة حفاظا علة سلامة وصحة المواطنين حتى الانتهاء من الأزمة.