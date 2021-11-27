السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه أسيوط: تلاشى بقعة السولار القادمة من سوهاج

تلاشى بقعة السولار
تلاشى بقعة السولار من مياه أسيوط 

أعلن اللواء المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم التعامل مع أزمة تسرب بقعة السولار القادمة من محطة شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حيث نجحت الشركة والتجهيزات والاستعدادات لاحتواء الأزمة  وتشغيل كافة المحطات بطاقتها بعد الانتهاء من حالة التأهب وتأمين جميع المآخذ والسيطرة على الوضع بنجاح.

IMG-20211126-WA0049
تلاشى بقعة السولار من مياه  أسيوط 


وأوضح درة أنه تم إصدار تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بتشكيل لجان طوارئ من كيميائيين الشركة في جميع محطات مياه الشرب الموجودة في المحافظة لمتابعة حالة البقعة وسحب العينات من مأخذ وطرود المحطات للاطمئنان على جودة المياه المنتجة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وضرورة تسهيل أعمال لجان الطوارئ الأخرى والمشكلة من المسطحات المائية ومن مديرية الشؤون الصحية بأسيوط والتي قامت بالمرور على المأخذ وسحب عينات منها ومن طرود المحطات والتي أثبتت أن المياه في حالة جيدة ولا تأثير لبقعة السولار على حالة المياه سواء المنتجة أو الموجودة في مأخذ المحطات المختلفة.
 

IMG-20211126-WA0051
تلاشى بقعة السولار من مياه  أسيوط 

كان قد تلقة اللواء المهندس هشام درة إخطارا يفيد أنه في يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر في تمام الساعه الواحدة وعشرون دقيقة تم إبلاغ الشركة بظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة سكساسه قادمة من محطة مياه شطورة بمركز طهطا.

IMG-20211126-WA0052
تلاشى بقعة السولار من مياه  أسيوط 


وأكد رئيس مياه أسيوط أنه فور إبلاغ الشركة تم عمل فرق طوارئ بمحطتي تل زايد بالبداري ومحطة مياه صدفا للاستعداد لقدوم بقعة الزيت، لافتًا إلى أن الشركة في حالة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في حالة أي طوارئ، وبناء على ذلك أنه في تمام الساعه الخامسة وخمسة عشر دقيقة تم الإبلاغ بوصول بقعه السولار أمام مأخذ محطتي البداري وصدفا وأنه ضمن الإجراءات الاحترازية تم إيقاف المحطة وتشغيل محطات المياه الجوفية لتعويض المواطنين بكمية المياه اللازمة لهم لحين مرور بقعة السولار المرصودة أو التخلص منها بشكل آمن.
 

IMG-20211126-WA0048
تلاشى بقعة السولار من مياه  أسيوط 

وأوضح درة أنه تم إصدار تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بتشكيل لجان طوارئ من كيميائيين الشركة في جميع محطات مياه الشرب الموجودة  في المحافظة لمتابعة حالة البقعة وسحب العينات من مأخذ وطرود المحطات للاطمئنان على جودة المياه المنتجة حفاظا علة سلامة وصحة المواطنين حتى الانتهاء من الأزمة.

IMG-20211126-WA0050
تلاشى بقعة السولار من مياه  أسيوط 
محافظة اسيوط الوادي الجديد سوهاج الصرف الصحي مياه الشرب محطة مياه مياه اسيوط شركة مياه الشرب صحة المواطنين العضو المنتدب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

9 معلومات عن ندى كامل زوجة أحمد الفيشاوى

«مصر للطيران» تعلن توقف رحلاتها من وإلى جوهانسبرج

حماية المستهلك: تدوين الأسعار على السلع لضبط الأسواق من الإنفلات

الصحة الأوروبية: خطر انتشار المتحور الجديد «مرتفع جدا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية