نائب محافظ مطروح تكرم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

نظمت جمعية الصيادين إحتفالية لتكريم اوائل الصيادين في مسابقة صيد الأسماك للهواه 2021 والتى اقيمت لأول مرة في محافظة مطروح وذلك برئاسة الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

جاء ذلك بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب وخالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح والدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطرى بمطروح و نصر الله تماوى رئيس جمعية الصيادين بمطروح و مصطفى العتريس المنسق العام للمسابقة .

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

وقام رئيس جمعية الصيادين بمطروح بإلقاء كلمة خلال الأحتفالية وجه فيها الشكر لمحافظ مطروح علي دعمه المستمر لجمعية الصيادين بمطروح والدعم المعنوى الدائم لهم.

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه



كما قامت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بتسليم الجوائز والشهادات للفائزين مع التقاط الصور التذكارية معهم خلال الاحتفالية التى اقيمت بمركز كليوباترا الترفيهى بمرسي مطروح.

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

وكان قد قال مصطفي العتريس، احد أبناء مطروح ومنظم مسابقة صيد الأسماك للهواه 2021، خلال حديث سابق للدستور، أن شارك في المسابقة ٤٨ شخص من أبناء مطروح من بينهم فتيات تحت سن 18 سنة .

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

وأوضح أن أنطلقت المسابقة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتم تقسيم المشاركين الي مجموعات في 8 مراكب صيد وكل مركب بها مجموعة مكونة من 6 أشخاص ومراقب وبعد 10 ساعات صيد في عرض البحر تعود المراكب مرة أخري إلي الميناء.

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

وأضاف أن يقوم مسئول كل مجموعة بوزن السمك أمام لجنة الحكام بجمعية الصيادين بمطروح حيث تقوم اللجنه بكتابة وزن السمك ونوعه وأسم اكبر سمكة قامت المجموعة باصطيادها مشيرا إلي أنه لأول مرة يشارك الفتيات في مسابقة الصيد.

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

وأكد علي أنه ستعلن النتيجة خلال الأيام المقبلة حيث سيتم تنظيم حفل لتكريم وتوزيع الجوائز علي الفائزين في المسابقة بحضور محافظ مطروح مشيرا الي أن تلك المسابقة تم تنظيمها للمرة الثانية بالمحافظة .

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه

تكريم الصيادين الفائزين فى مسابقة صيد الأسماك للهواه