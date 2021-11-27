‏شركة موديرنا: سنطور جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة متحور «أوميكرون»

أعلنت ‏شركة موديرنا، عن أنها ستطور جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة متحور أو ميكرون.

وكانت قد أعلنت شركة لقاح "أسترازينيكا" عن أنها تدرس تأثير الأجسام المضادة في لقاحنا على متحور كورونا الجديد.

وفي الوقت نفسه، أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف المتحورة الجديدة لكورونا بأنها "مقلقة" وتسميها "أوميكرون".



وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد في كل مقاطعات جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن الأدلة الدولية تكشف عن أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات.

ومن جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، موافقتها على مقترح منع السفر لدول بجنوب أفريقيا بسبب المتحور الجديد.

ومنذ كشف العلماء في جنوب إفريقيا عن المتحور الجديد من كورونا والأسئلة لم تهدأ، لاسيما بعد أن أعلنت عدة دول تعليق الرحلات إلى دول في القارة السمراء.

وبحسب العلماء، فأن المتحور الجديد لديه مجموعة غير عادية من الطفرات، تثير القلق لأنها يمكن أن تساعده على التحايل على مناعة الجسم، وتجعله بالتالي أكثر قابلية للانتقال.

وبحسب خبراء، أوضحت الدلائل الأولية لمختبرات التشخيص أن المتغير انتشر بسرعة في مقاطعة غوتنغ بجنوب إفريقيا، لكنه قد يكون أيضا موجودًا بالفعل في المقاطعات الثماني الأخرى في البلاد، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، اليوم.

أما بالنسبة لخطورته أو مقارنته مع الطفرات السابقة للفيروس، فقد وصف عدد من العلماء B.1.1.529 بأنه أسوأ متغير رأوه منذ بداية الوباء، لاسيما أنه يحتوي على 32 طفرة في بروتين سبايك، وهو جزء من الفيروس تستخدمه معظم اللقاحات لتهيئة جهاز المناعة ضد كوفيد-19، أي ضعف الرقم لدى متغير دلتا.

ولعل هذا ما يقلق العلماء، أكثر كما سبق أن ذكرنا، لأنه يمكن لطفرات البروتين أن تؤثر على قدرة الفيروس على إصابة الخلايا وانتشارها، كما تجعل أيضًا من الصعب على الخلايا المناعية مهاجمة العامل الممرض.

يذكر أن متغير دلتا المنتشر حاليا، كان ظهر لأول مرة في الهند أواخر عام 2020، لكنه انتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في زيادة معدلات الحالات والوفيات.

ولعل هذا ما يتخوف منه العلماء أيضا، بمعنى أن يسلك المتحور الجديد خطى سابقته، وينتشر رويدا حول العالم.