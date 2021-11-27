إطلالة مهرجان القاهرة السينمائى الـ43.. هايدى موسى: مستوحى من الحضارة الفرعونية

أعربت الفنانة هايدي موسي عن سعادتها لتواجدها في الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي يشارك فيها فنيون وسينمائيون من أكثر من 63 دولة، التي انطلقت مساء اليوم.

وتابعت "موسى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الأوت فيت بتاعي إنهاردة فرعوني استكمالًا لاحتفالات أمس، بمدينة الأقصر، وهو من تصميم مصممة الأزياء أميرة قزامل، وبوجه ليها الشكر جدًا، وهو مستوحي من الأزياء الفرعونية، والحلق أيضًا فرعوني، وأشكر الميكب نور عودة، والشعر كمان".

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43

وتشهد الدورة الحالية تكريم الفنانة نيللي بمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة، والفنان كريم عبد العزيز بمنحه جائزة "فاتن حمامة للتميز".

وتقام الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو 98 فيلمًا، يمثلون 63 دولة حول العالم، 76 فيلمًا طويلًا، 22 فيلمًا قصيرًا، 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلمًا عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلمًا يعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

ويمنح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 43، النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، والفنانة الكبيرة نيللي يمنحها جائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر.