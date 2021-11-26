الإمارات تعلق دخول القادمين من 7 دول إفريقية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، اليوم، تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من الاثنين 29 نوفمبر.

ويشمل القرار تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الدول المذكورة والتي تشمل الوفود الرسمية ورعايا دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة وأصحاب الإقامة الذهبية إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحص PCR مسبق خلال 48 ساعة وفحص سريع /Rapid-PCR/ في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن بالإضافة إلى فحص PCR في المطار عند القدوم، مضيفة أنه على مواطني الدولة والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الالتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة، أما على الوفود الرسمية الانتظار لحين ظهور النتيجة ومن ثم استكمال مهامهم الرسمية في الدولة دون الحاجة للحجر.