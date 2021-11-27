السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

9 معلومات عن ندى كامل زوجة أحمد الفيشاوى

الفيشاوي وزوجته
الفيشاوي وزوجته

في كل مهرجان أوحدث سينمائي تظهر ندى كامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة زوجها، ليتصدرا محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، باللقطات الساخنة، والقبلات الحارة.

وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن زوجة أحمد الفيشاوي:

1- ندى كامل (مواليد 27 أغسطس 1990).

2- لاعبة نبالة مصرية.

3- مثّلت مصر في أولمبياد لندن 2012.

4- كشف الفيشاوي عن علاقته بزوجته ندى كامل خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية.

5- ندي كامل زوجة أحمد الفيشاوي، سبق لها الزواج، وهي أم لثلاث بنات، وكانت قد نشرت لهن صورة في 2017.

6- تعمل ندى كامل سيدة أعمال في مجال الأحذية والعقارات.

7- ظهرت للمرة الأولي برفقة زوجها أحمد الفيشاوي، خلال العرض الخاص لفيلم «عيار ناري» والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة، بحضور روبي، ومحمد ممدوح، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك، وهنا شيحة، وأحمد كمال، وصفاء الطوخي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان.

8- خرجت منذ فترة قصيرة كثير من الشائعات حول انفصالهما بسبب بعض الأزمات والمشاكل، لكنها خرجت لتكذيب هذا الأمر بنشر عدد من الصور برفقة زوجها الفيشاوي.

9- كما أثارت ندى كامل جدلًا واسعًا بسبب إطلالتها الجريئة مع زوجها في عدد من المهرجانات.

وشهد اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43 المقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الإسبانى "المسابقة الرسمية"، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وتدور أحداثه حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثًا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

تقام الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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