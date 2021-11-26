لو هتسافر طريق الكباش.. ننشر مواعيد قطارات «القاهرة - الأقصر» والعكس

تهتم هيئة السكة الحديد بصورة كبيرة بتعديل مواعيد القطارات، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من القطارات سواء فى الوجهين البحري والقبلي.



وقامت «السكة الحديد»، بتعديل بعض مواعيد القطارات في خطوط الوجه القبلي، نظرًا للإقبال الضخم، إذ تسعى الهيئة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من مواعيد القطارات، للتسهيل على الركاب.



وتسلط «الدستور» الضوء على مواعيد قطارات الأقصر، للتسهيل على المواطنين الحجز قبل السفر مباشرة.



- قطار 978 vip القاهرة - أسيوط الساعة 6:30 صباحا

- قطار 980 القاهرة - أسوان vip الساعة 8:00 صباحًا

- قطار 2006 vip القاهرة - أسوان الساعة 5:15 عصرًا

- قطار 2014 القاهرة - أسوان vip الساعة 9:00 مساءً

- قطار 976 القاهرة - الأقصر vip الساعة 9:30 مساءً

- قطار 2008 الإسكندرية - أسوان vip يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً ويتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءً

- قطار 934 الإسكندرية - الأقصر vip قيام من الإسكندرية الساعة 10:00مساءً وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل

مواعيد القطارات من محطة القاهرة والإسكندرية من أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط

-قطار 2011 أسوان - القاهرة مكيف الساعة 5:15 صباحًا

- قطار 981 أسوان - القاهرة vip الساعة 5:30 فجرًا

- قطار 2007 أسوان - القاهرة vip الساعة 3:15 عصرً

- قطار 2015 أسوان - القاهرة vip الساعة 4:00 عصرًا

- قطار 2009 أسوان - القاهرة vip الساعة 6:10 مساء

- قطار 935 الأقصر - الإسكندرية vip الساعة 12:40 ظهرًا

- قطار 977 vip الأقصر - القاهرة الساعة 7:25 مساءً

- قطار 979 vip أسيوط - القاهرة الساعة 3:00 عصرًا